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Суды Происшествия

Руководство ИК-3 попросило УДО для Дмитрия Бегуна

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области поступило ходатайство от администрации ИК-3 (Новокуйбышевск) об условно-досрочном освобождении Дмитрия Бегуна. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Хходатайство будет рассматривать городской суд Новокуйбышевска. Дата заседания пока не назначена.

Напомним, Дмитрия Бегуна вместе с коллегами Олегом Иванцом и Натальей Мироновой (Умяровой) судили по обвинению в вымогательстве 3 млн руб. у директора ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило.

5 июля 2016 г. блогеров признали виновными. За это Миронову осудили на пять лет колонии общего режима, а Бегуна и Иванца — на шесть и семь лет строгого режима соответственно.

20 декабря 2018 г. Советский райсуд удовлетворил ходатайство Натальи Мироновой (Умяровой) об условно-досрочном освобождении.

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