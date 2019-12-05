Суд объявил паузу по делу экс-главы Фонда капремонта

В Ленинском райсуде Самары начался процесс по делу братьев Архиповых, одного из которых обвиняют в коммерческом подкупе, в другого — в посредничестве при передаче денег.

Сейчас по просьбе адвоката, только в октябре вступившего в дело по соглашению с Михаилом Архиповым, суд объявил паузу, дав ему время на ознакомление с материалами дела. Оба подсудимых вину не признают. После ареста у них были защитники, работавшие за государственный счет.

Напомним, 38-летних Михаила и Алексея Архиповых задержали сотрудники УФСБ в конце июля 2018 г., вскоре их арестовали и до сих пор содержат в следственном изоляторе.

По версии обвинения, Михаил Архипова, возглавлявший с 2016 г. региональный Фонд капремонта, наладил схему получения "откатов" от подрядчиков. Предварительное следствие собрало доказательство по 11 фирмам, которые передали подсудимому 36,9 млн рублей.

Братья — уроженцы Сызрани, они впервые были замечены в политическом пространстве губернии, когда работали в предвыборном штабе Кужилина, претендовавшего на пост мэра Тольятти. С 2014 г. Михаил трудился директором ООО "СамРек- Эксплуатация". А в феврале 2016 г. они обменялись должностями с Сергеем Леонтьевым — первым замгендиректора — руководителя службы заказчика НКО Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта". В начале 2017 г. его руководитель покинул пост после очередного скандала с невыполнением плана, и Архипов возглавил ФКР.

Весной 2018 г. силовики получили возможность реализовать оперативные наработки в отношении Михаила Архипова. Тогда директор одной из подрядных организаций ФКР написал заявление. Якобы летом 2016 г. их организация заключила договор с ФКР, а через полгода Архипов предложил "сотрудничать". Ему должны были ежеквартально передавать 5% от полученной от фонда оплаты по договору. Отказаться было нельзя, так как в противном случае у подрядчика возникали практически непреодолимые проблемы с получением денег. (В договорах, которые ФКР заключал с победителями тендеров, указывали жесткие сроки выполнения работ, а полностью оплачивать их заказчик мог аж в течение 12 месяцев после подписания актов приема-сдачи). В результате за полтора года сумма откатов от организации достигла 900 тыс. рублей.

Во время предварительного следствия, удалось получить заявления еще от десятка подрядчиков, которые были вынуждены "сотрудничать" с Архиповым. Предположительно, он не побоялся втянуть в свою преступную деятельность даже заместителя по финансам, который помог родственнику стать подрядчиком ФКР. В результате от ООО "Монолит", по версии следствия, за два года Архипову поступило 6,5 млн рублей.

Полученные миллионы не квалифицируются как взятка, потому что формально Архипов не являлся чиновником. В то же время некоммерческая организация распоряжается огромными суммами не только бюджетных поступлений, но и деньгами, собранными с населения.

ФКР был учрежден в области летом 2013 года. Уже через полтора года было выявлено осуществленное через него крупное хищение бюджетных средств. Все вылилось в уголовное дело против предпринимателя Романа Разливанова, которого осудили за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Тогда выяснилось, что Разливанов заключил два контракта на установку в многоквартирных домах Новокуйбышевска счетчиков на воду и тепло. Стоимость работ составила 63 млн руб., но ни один счетчик ни в одном из 300 домов не появился. Тем не менее, руководство ФКР полностью перечислила фирмам Разливанова бюджетные миллионы. Афера всплыла в ходе проверки работы фонда. И хотя участие сотрудников фонда в хищении очевидно, никто из этой организации не был привлечен к уголовной ответственности.