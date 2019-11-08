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Суды Происшествия

Дело экс-главы областного Фонда капремонта и его брата ушло в суд

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело в отношении экс-главы регионального Фонда капитального ремонта (ФКР) Михаила Архипова передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, Михаила Архипова задержали вместе с его братом Алексеем Архиповым 31 июля 2018 г. сотрудники областного УФСБ. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в 22 преступлениях, предусмотренных ч. ч. 7, 8 ст. 204 УК РФ и ст. 204.1 УК РФ (коммерческий подкуп и посредничество в коммерческом подкупе).

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Фонда Михаил Архипов через посредника — своего брата, получил от директоров 11 строительных компаний коммерческие подкупы на общую сумму более 36 млн руб. за беспрепятственную приемку работ и перечисление денежных средств в счет оплаты по договорам на капитальный ремонт многоквартирных домов, заключенным с указанными строительными организациями.

В отношении обвиняемых по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения заместителем прокурора Самарской области, направлено в федеральный суд Советского района города Самары для рассмотрения по существу", — уточнили в следственном ведомстве.

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