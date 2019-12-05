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Суды Происшествия

В Тольятти осудили путешествовавшего по стране наркосбытчика

ТОЛЬЯТТИ. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 30-летнего жителя Санкт-Петербурга приговорили к 13 годам колонии за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

С мая по июнь 2018 г. он ездил по стране на служебной машине и побывал в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Новгородской, Псковской, Ульяновской и Самарской областях. Во всех регионах мужчина сделал 44 тайника-закладки.

Задержали его в Тольятти.

Суд назначил петербуржцу 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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