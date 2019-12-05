В Тольятти осудили путешествовавшего по стране наркосбытчика

В Тольятти 30-летнего жителя Санкт-Петербурга приговорили к 13 годам колонии за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

С мая по июнь 2018 г. он ездил по стране на служебной машине и побывал в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Новгородской, Псковской, Ульяновской и Самарской областях. Во всех регионах мужчина сделал 44 тайника-закладки.

Задержали его в Тольятти.

Суд назначил петербуржцу 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.