На ул. Уральской в Самаре под колесами иномарки пострадала женщина

В четверг, 5 декабря, в 15:05, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием 29-летнего водителя Volkswagen, ехавшего по ул. Уральской в направлении Енисейского переулка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, напротив дома № 46 по ул. Уральской автомобилист сбил 28-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода.
Пострадавшую госпитализировали с травмами.
В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и напоминают участникам движения о необходимости соблюдать ПДД.