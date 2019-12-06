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ДТП Происшествия

На ул. Уральской в Самаре под колесами иномарки пострадала женщина

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 декабря, в 15:05, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием 29-летнего водителя Volkswagen, ехавшего по ул. Уральской в направлении Енисейского переулка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, напротив дома № 46 по ул. Уральской автомобилист сбил 28-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пострадавшую госпитализировали с травмами.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и напоминают участникам движения о необходимости соблюдать ПДД.

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