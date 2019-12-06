На ул. Уральской в Самаре под колесами иномарки пострадала женщина

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В четверг, 5 декабря, в 15:05, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием 29-летнего водителя Volkswagen, ехавшего по ул. Уральской в направлении Енисейского переулка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.