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Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В вечернее время к полицейским, находящимся на маршруте патрулирования, обратился 19-летний житель Новокуйбышевска. Он рассказал, что около одного из домов города, расположенных по проспекту Победы, к нему подошли неизвестные и схватив его, забрали из кармана мобильный телефон. После этого молодые люди скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские подробно опросили потерпевшего, установили приметы подозреваемых и начали отрабатывать прилегающую к месту происшествия территорию. В близлежащем дворе на соседней улице сотрудники патрульно-постовой службы задержали двоих предполагаемых злоумышленников, при них находилось похищенное имущество.

Подозреваемыми в грабеже оказались местные жители 27 и 24 лет, старший нигде не работает, ранее судим за хранение наркотиков, младший ранее не попадался в поле зрения правоохранителей. Задержанные признались в содеянном.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу. Расследование продолжается.

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