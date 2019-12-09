Продукция Самарского хлебозавода №5 вошла в сотню лучших товаров России

4 декабря были подведены итоги Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Среди победителей в номинации "Продовольственные товары" оказались только два региональных предприятия, в том числе ОАО "Самарский хлебозавод №5".

В номинации "Продовольственные товары" лауреатом стали батончик "Эстонский" с осолодованными зернами, "Батончик для бутербродов" и "Сдоба праздничная".

"Эстонский" — новый продукт, но уже успел стать хитом продаж. Мы разнообразили классическую рецептуру пшеничного эстонского хлеба, добавив осолодованное зерно ржи. Пророщенное зерно после томления в солоде становится более мягким и ароматным, благодаря чему мякиш после выпекания приобретает крупнопористую текстуру, нежнейший вкус и карамельный цвет. По сути, "Эстонский" — мягкая и вкусная альтернатива грубым зерновым хлебам. Осолодованные зерна полезны и являются источником диетической клетчатки, а также всех необходимых организму человека питательных веществ и микроэлементов. Но главное его преимущество — это всё-таки вкус", — рассказывают технологи предприятия.

Также дипломы лучших новых продуктов получили "Батончик на квасе" и хлеб "Литовский заварной".

Линейку здоровых, оригинальных и вкусных хлебов "Литовский" пополнил не так давно. Заварной цельнозерновой пряный хлеб печется по сложной многоступенчатой технологии, так как основной компонент — пророщенные зерна ржи, томятся в заварке из двух разных видов солода, что и придает ему такой темный забористый концентрированный цвет. При этом хлеб получился очень легким, с тоненькой корочкой и мелкопористым мякишем. Помимо великолепного вкуса, этот хлеб очень полезный. Состав говорит сам за себя: в пророщенном зерне содержится много клетчатки, витаминов и минеральных веществ, льняные семечки улучшают обмен веществ, а солод содержит множество микроэлементов и аминокислот.

Продукция войдет в общероссийский каталог "100 лучших товаров России", а отличительный знак качества в ближайшее время появится на упаковках продуктов — победителей.