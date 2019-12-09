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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Продукция Самарского хлебозавода №5 вошла в сотню лучших товаров России

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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4 декабря были подведены итоги Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Среди победителей в номинации "Продовольственные товары" оказались только два региональных предприятия, в том числе ОАО "Самарский хлебозавод №5".

Фото: предоставлено хлебозаводом №5

В номинации "Продовольственные товары" лауреатом стали батончик "Эстонский" с осолодованными зернами, "Батончик для бутербродов" и "Сдоба праздничная".

"Эстонский" — новый продукт, но уже успел стать хитом продаж. Мы разнообразили классическую рецептуру пшеничного эстонского хлеба, добавив осолодованное зерно ржи. Пророщенное зерно после томления в солоде становится более мягким и ароматным, благодаря чему мякиш после выпекания приобретает крупнопористую текстуру, нежнейший вкус и карамельный цвет. По сути, "Эстонский" — мягкая и вкусная альтернатива грубым зерновым хлебам. Осолодованные зерна полезны и являются источником диетической клетчатки, а также всех необходимых организму человека питательных веществ и микроэлементов. Но главное его преимущество — это всё-таки вкус", — рассказывают технологи предприятия.

Также дипломы лучших новых продуктов получили "Батончик на квасе" и хлеб "Литовский заварной".

Линейку здоровых, оригинальных и вкусных хлебов "Литовский" пополнил не так давно. Заварной цельнозерновой пряный хлеб печется по сложной многоступенчатой технологии, так как основной компонент — пророщенные зерна ржи, томятся в заварке из двух разных видов солода, что и придает ему такой темный забористый концентрированный цвет. При этом хлеб получился очень легким, с тоненькой корочкой и мелкопористым мякишем. Помимо великолепного вкуса, этот хлеб очень полезный. Состав говорит сам за себя: в пророщенном зерне содержится много клетчатки, витаминов и минеральных веществ, льняные семечки улучшают обмен веществ, а солод содержит множество микроэлементов и аминокислот.

Продукция войдет в общероссийский каталог "100 лучших товаров России", а отличительный знак качества в ближайшее время появится на упаковках продуктов — победителей.

Самарский хлебозавод №5 был образован в 1956 году. В 2012 году хлебозавод вошел в состав группы компаний "Каравай" — лидера на российском рынке хлебопечения. На заводе прошла масштабная модернизация производственных линий и была полностью обновлена рецептурная база. В настоящий момент хлебозавод выпускает более 100 наименований хлебобулочных изделий: традиционные хлеба и батоны, функциональные хлебобулочные изделия с полезными добавками, сдобные и кондитерские изделия. С 2016 года Самарский хлебозавод №5 реализует проект "СТРОИМ ДЕТЯМ" с батонами "Семейные традиции": один рубль с каждого проданного батона "Семейные традиции" идет на строительство детских площадок. На сегодняшний день построены и введены в эксплуатацию две детские площадки в Тольятти и Самаре.

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