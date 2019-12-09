Парень ранил из травмата девушку у бара в центре Самары

В Самаре полицейские разыскивают парня, ранившего 8 декабря девушку из травматического оружия в ногу. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, инцидент произошел рано утром 8 декабря у бара на ул. Галактионовской, 40. Подозреваемый скрылся с места происшествия на Toyota Land Cruiser.

Девушку с огнестрельным ранением ногу попала в больницу, где ей оказывали медицинскую помощь.

В соцсетях предполагали о том, что парень стрелял из травматического пистолета в сторону толпы и ранил девушку.

"Личность подозреваемого установлена, — пояснили в областной полиции. — Сейчас принимаются меры к его задержанию. По факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет приянто процессуальное решение".