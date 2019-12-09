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АвтоВАЗ выкупит 50% в совместном предприятии GM-АвтоВАЗ "Самарский Подшипник"® качество гарантирует АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta Новый внедорожник Chevrolet Niva будет выпускаться альянсом Renault-Nissan Серийное производство электрокаров Zetta в Тольятти может стартовать в начале 2020 года

Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ выкупит 50% в совместном предприятии GM-АвтоВАЗ

ТОЛЬЯТТИ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство АвтоВАЗа на покупку 50% в совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.

Фото: Архив «ВН»

"Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 33 закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении. При этом в документе отмечается, что соответствующее ходатайство АвтоВАЗ подал 8 ноября 2019 года.

Ранее Волга Ньюс писал, что внедорожник Chevrolet Niva нового поколения может выпускаться альянсом Renault-Nissan из-за ухода из России General Motors, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии Renault-Nissan.

Как пишут vedomosti.ru, АвтоВАЗ уже подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций GM-АвтоВАЗ. Стороны не раскрывают условия сделки. В рамках подписанного с GM соглашения завод "в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet", а в дальнейшем автомобиль получит имя Lada, говорится в сообщении АвтоВАЗа.

Также в перспективе компания GM-АвтоВАЗ будет переименована. Изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. "Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva остаются неизменными в течение переходного периода", — подчеркивается в сообщении АвтоВАЗа.

 

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