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Театр Культура

Юрий Бурлака вошел в состав жюри "Золотой Маски"-2020

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный приглашенный балетмейстер Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака вошел в состав жюри "Золотой Маски"-2020.

Жюри музыкального театра возглавит критик Юлия Бедерова, в его состав войдут хореограф Владимир Варнава, композитор Владимир Раннев, режиссер Екатерина Василева, хореограф Ольга Цветкова, критики Лариса Барыкина, Екатерина Беляева, Ирина Яськевич и др.

Напомним, с этого сезона Юрий Бурлака совмещает работу в Самаре и художественное руководство Академией танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге.

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