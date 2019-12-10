Главный приглашенный балетмейстер Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака вошел в состав жюри "Золотой Маски"-2020.

Жюри музыкального театра возглавит критик Юлия Бедерова, в его состав войдут хореограф Владимир Варнава, композитор Владимир Раннев, режиссер Екатерина Василева, хореограф Ольга Цветкова, критики Лариса Барыкина, Екатерина Беляева, Ирина Яськевич и др.

Напомним, с этого сезона Юрий Бурлака совмещает работу в Самаре и художественное руководство Академией танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге.