Областная библиотека расскажет о трехвековой истории русской елки

В малом выставочном зале СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) 13 декабря в 14:00 откроется выставка "Что за праздник Новый год?!" (6+), посвященная истории и традициям празднования Нового года и Рождества в России в XVIII-XX веках.

Посетители познакомятся с уникальными изданиями из фонда библиотеки, в том числе из собрания отдела редких книг. В экспозиции будут книги, периодические издания, принты открыток XIX - начала XX в., открытки 50-70-х гг. XX века.

Выставка расскажет о происхождении Деда Мороза и Снегурочки, об истории детской рождественской елки в России XIX - начале XX в., о послереволюционной борьбе с религиозными праздниками, запретах Рождества, Нового года и елки, о возрождении традиции празднования и о первых детских кремлевских елках.

"Традиционно новогоднюю выставку в малом выставочном зале оформляет один из отделов библиотеки. Поэтому каждый год эта выставка имеет "свое лицо", - рассказывает старший научный сотрудник отдела редких книг СОУНБ Ирина Суслина. - Мы решили вспомнить трехвековую историю русской елки, на долю которой выпало немало треволнений. Наверное, раздел выставки, посвященный истории елки в период с 1929 по 1936 г., представлен наиболее полно и ярко. Чего только стоят заголовки книг, газет и журналов, вошедших в экспозиции: "Долой рождество" (Правда, 25 декабря 1929 г.), "Пролетарским детям не нужна рождественская елка", "Конец рождественской елки" (журнал "Юные безбожники", 1932 г.). Целая серия брошюр, написанных партийными "писателями": "Долой пьяные праздники" (Н.Амосов, М., 1930), "Происхождение и классовая сущность рождественских праздников" (Н.Амосов) и т.п. Казалось, народ в едином порыве порвал с "буржуазными пережитками" навсегда. И наконец, как по мановению волшебной палочки: "Даешь советскую елку!" (Правда, 28 декабря 1935 года). "И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла!"

Вклад в оформление выставки внесли жители Самары, дополнив ее елочными игрушками 50-60-х гг. XX века.

Выставка будет работать с 13 декабря по 20 января. Вход свободный.