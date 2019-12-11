Мэрия Самары утвердила повышение тарифов на проезд в общественном транспорте

С 1 января 2020 г. в Самаре подорожает стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно приложению к документу, стоимость проезда за наличный расчет во всех видах муниципального транспорта будет стоить 32 рубля. Столько же обойдется пассажиру провоз одной единицы багажа сверх нормы.

При использовании для оплаты проезда единой транспортной карты, банковской карты и бесконтактной банковской карты пассажир заплатит 29 рублей.

Стоимость безлимитной единой транспортной карты на неограниченное количество поездок в месяц составит 1865 рублей.

По карте школьника одну поездку оценили в 15,6 рублей. Столько же будет стоить при оплате школьником проезда бесконтактным способом. Безлимитная карта для школьника на месяц обойдется в 600 рублей.

Для студентов очных отделений проезд чуть дороже - 16 рублей за одну поездку по студенческой карте или оплате проезда "безналом". Безлимитная студенческая карта на месяц будет стоить 800 рублей. Также у студентов будет возможность приобрести карты на 20 или 40 поездок. Первая обойдется в 310 руб., вторая - в 620 рублей.

Обладатели социальной карты по-прежнему будут платить 270 руб. в месяц.

Напомним, до настоящего времени стоимость проезда менялась с 1 января 2019 года, а до того тарифы не повышались три года. Со следующего года предложено повысить тариф на 3,6%.

В начале декабря на рабочем совещании по индексации тарифов на перевозки первый заместитель главы Самары Владимир Василенко заявлял, что в случае индексации тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте Самары в дальнейшем будут "заморожены" на два года.