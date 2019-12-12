На самарской обводной дороге в ДТП со встречным грузовиком погиб водитель легковушки

В среду, 11 декабря, на трассе "Обводная города Самары" произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту Волга Нью в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 19:10 66-летний водитель Lada Kalina ехал со стороны п. Алексеевка в сторону п. Черновский. Между 26 и 27 км трассы при завершении обгона он не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Scania под управлением 31-летнего водителя.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия по прибытии скорой медицинской помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.