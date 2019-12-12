16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Кинельском районе при спуске с моста грузовик повредил три автомобиля На самарской обводной дороге в ДТП со встречным грузовиком погиб водитель легковушки В Тольятти пострадала пассажирка перевернувшегося автомобиля Mercedes В разбившейся в Самаре Toyota Camry находился участковый На Волжском шоссе в вылетевшей в кювет иномарке погибла девушка

ДТП Происшествия

На самарской обводной дороге в ДТП со встречным грузовиком погиб водитель легковушки

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 282
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 11 декабря, на трассе "Обводная города Самары" произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту Волга Нью в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 19:10 66-летний водитель Lada Kalina ехал со стороны п. Алексеевка в сторону п. Черновский. Между 26 и 27 км трассы при завершении обгона он не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Scania под управлением 31-летнего водителя.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия по прибытии скорой медицинской помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5