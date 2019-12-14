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Футбол Спорт

СМИ: "Крылья Советов может возглавить Рашид Рахимов"

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Новым главным тренером "Крыльев Советов" может стать Рашид Рахимов, сообщает business-gazeta.ru. Последним местом работы 54-летнего специалиста был грозненский "Ахмат", который он покинул 30 сентября этого года. На тот момент клуб с девятью очками после 11-ти туров занимал 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Новым главным тренером "Крыльев Советов" может стать Рашид Рахимов, сообщает business-gazeta.ru.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был грозненский "Ахмат", который он покинул 30 сентября этого года. На тот момент клуб с девятью очками после 11-ти туров занимал 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, "Крылья" после 19 туров имеют 18 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы не выигрывали с 20 октября, проиграв в пяти последних матчах из шести.

Ранее сообщалось, что на место наставника "Крыльев Советов" могут также претендовать Дмитрий Парфенов ("Урал") и Михаил Галактионов (молодежная сборная России).

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