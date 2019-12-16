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Музыка Культура

Андрей Иноземцев выступит в самарской филармонии с концертом "Легенды джаза с камерным оркестром: Синатра и не только"

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) 20 декабря, в 19:00, состоится концерт "Легенды джаза с камерным оркестром: Синатра и не только" (12+).

Выступят Андрей Иноземцев и Камерный оркестр Самарской филармонии под управлением Рустема Абязова. Они представят программу из произведений выдающихся американских композиторов: от Fly me to the Moon — до My Funny Valentine, Moon River и Strangers in the night. Эти песни прославили Элла Фицжеральд, Тони Беннетт, Мел Торме и Фрэнк Синатра.

В программе, помимо пьес в оркестровых аранжировках, прозвучит и полностью джазовый формат — "голос и рояль".

Программы Андрея Иноземцева "Легенды джаза с симфоническими оркестрами" каждый раз превращаются в музыкальный спектакль со своей драматургией. Андрей не только поет, но и ведет свои шоу.

Андрей Иноземцев — джазовый вокалист и деятель культуры, один из ярких российских крунеров, основатель джаз-клуба Синатра в Томске, ведущий на радио Джаз, дипломант международных вокальных конкурсов и профессиональный переводчик.

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