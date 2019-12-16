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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре из-за шуги могут ограничить водоснабжение

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 декабря и в ближайшие дни возможно ограничение водоснабжения в Промышленном, Кировском и Красноглинском районах Самары, сообщает "РКС-Самара". Всему виной погодные условия, приведшие к образованию на Волге шуги - смеси льда и снега.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Из-за этого происходит обледенение оголовка водозаборных сооружений насосно-фильтровальной станции № 2 в Студёном овраге. Воды на станцию поступает гораздо меньше, чем в обычном режиме.

"Сейчас специалисты "РКС-Самара" проводят технологические переключения, цель которых — обеспечить водоснабжение Промышленного, Кировского, Красноглинского районов Самары с насосно-фильтровальной станции № 1 (на Советской Армии) и ГВС (на Ульяновском спуске). Одновременно с этим проводятся работы на станции, направленные на очистку оголовка от шуги и ракушечника.
Ситуация находится под контролем", - заявляют в "РКС-Самара" и обещают информировать жителей.

Напомним, с такой же проблемой коммунальщики сталкивались ровно два года назад. Тогда шугой закупорило решётки на водозаборе НФС-2. Чрезвычайная ситуация длилась трое суток. Тогда "Самарские коммунальные системы" также просили жителей Самары ограничить потребление воды. тогда удалось обойтись без массовых отключений.

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