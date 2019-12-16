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Музеи и выставки Культура

В ВСК проходит персональная выставка картин народного художника России Василия Нестеренко

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Персональная выставка картин народного художника России, академика Российской академии художеств Василия Нестеренко проходит в Страховом Доме ВСК.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

В экспозиции "Лучше гор могут быть только горы!" представлен цикл горных пейзажей, созданных художником в период 2009–2018 гг. во время творческих командировок на Камчатский полуостров, высокогорных экспедиций на Саяны и в Горный Алтай, на Эльбрус и Приэльбрусье.

После большой ретроспективной выставки художника в Большом Манеже в Москве были организованы выставки работ Нестеренко в художественных музеях Европы, Америки и Японии, а также в Орле, Вологде, Липецке, Дмитрове, Оренбурге, Рязани, Брянске, Калуге, Петрозаводске, Киеве, Севастополе, Минске, Витебске и других городах.

Василий Игоревич работает в разных жанрах живописи. Среди его картин можно отметить многофигурные исторические полотна "Триумф Российского флота", "Москва встречает героев Полтавы", "Отстоим Севастополь!". Значительное место в творчестве Народного художника России занимает духовная живопись. Василий Игоревич явился автором монументальных росписей в храме Христа Спасителя: "Воскресение Христово", "Св. Апостол и Евангелист Матфей", "Крещение Господне", "Вход Господень во Иерусалим", а также автором четырех икон Богородичного цикла и Плащаницы для Главного алтаря Храма. Художник приложил немало усилий для создания внутреннего убранства других российских храмов, среди которых Успенский собор в Дмитрове и церковь Успения в Домнино, родовом имении Романовых. Разнообразны его портретные и пейзажные произведения, в которых перед нами предстают образы русской земли и характеры наших современников.

Произведения художника находятся в крупнейших музейных собраниях России, включая Государственный Исторический музей и Государственную Третьяковскую галерею, кроме этого, в Москве организована Государственная картинная галерея Василия Нестеренко.

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