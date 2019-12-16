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Преступления Происшествия

В Самаре арестовали двух сотрудников администраций Железнодорожного и Ленинского районов

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении консультанта отдела архитектуры администрации Железнодорожного района по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничестве во взяточничестве") и начальника отдела муниципального земельного и лесного контроля администрации Ленинского района, подозреваемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 12 декабря 2019 г. консультант отдела архитектуры передал начальнику отдела муниципального земельного и лесного контроля взятку 60 тыс. руб. за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности руководства автомойки, у которого границы земельного участка не совпадали с находящимся на ней объектом.

Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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