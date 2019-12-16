В Самаре арестовали двух сотрудников администраций Железнодорожного и Ленинского районов

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении консультанта отдела архитектуры администрации Железнодорожного района по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничестве во взяточничестве") и начальника отдела муниципального земельного и лесного контроля администрации Ленинского района, подозреваемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили СУ СК РФ по Самарской области.