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Владимир Кошелев принял участие в заседании рабочей группы Госсовета

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель строительного комитета "Деловой России", депутат Самарской губернской думы Владимир Кошелев 16 декабря принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации.

Фото: Фото предоставлено автором

В ходе заседания рабочей группы рассматривались вопросы исполнения ряда поручений Президента Российской Федерации, связанных с перспективами развития строительной отрасли, вопросами защиты прав граждан — покупателей жилья, а также с возможностями расширения участия граждан в развитии городской среды.

Рабочие группы при Государственном совете созданы распоряжением Президента Российской федерации в целях обеспечения подготовки материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Государственного совета и его президиума.

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