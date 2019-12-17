Владимир Кошелев принял участие в заседании рабочей группы Госсовета

Председатель строительного комитета "Деловой России", депутат Самарской губернской думы Владимир Кошелев 16 декабря принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации.

В ходе заседания рабочей группы рассматривались вопросы исполнения ряда поручений Президента Российской Федерации, связанных с перспективами развития строительной отрасли, вопросами защиты прав граждан — покупателей жилья, а также с возможностями расширения участия граждан в развитии городской среды.

Рабочие группы при Государственном совете созданы распоряжением Президента Российской федерации в целях обеспечения подготовки материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Государственного совета и его президиума.