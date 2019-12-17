Самарского сотрудника "ВымпелКома" осудили за махинации с персональными данными клиентов

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 31-летнего К. — специалиста ПАО "ВымпелКом". Об этом сообщает прокуратура Кировского района.

Мужчину обвиняли по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшей модификацию компьютерной информации, из корыстной заинтересованности, с использованием служебного положения").

По данным обвинения, К. познакомился в соцсети с неким П., предложившим за деньги для него заменять Сим-карты конкретных абонентских номеров.

12 мая 2019 г. сотрудник "ВымпелКома" незаконно получил доступ к персональным данным клиентов и произвел модификацию уникального номера (замену) Сим-карты абонента.

Суд признал самарца виновным в семи таких преступлениях и назначил шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил.