"Самарский жиркомбинат" приостановит работу

АО "Самарский жиркомбинат" ("СЖК") в конце декабря приостановит работу. Как сообщила группа компаний "НМЖК", которой подконтролен "СЖК", "принято решение о реконфигурации производственной площадки" общества и "вынужденной приостановке производства готовой продукции" на его мощностях.

Сроки, на которые будет приостановлено производство, в компании обещали "обозначить дополнительно, после утверждения окончательного варианта реконфигурации площадки".

При этом в "НМЖК" также отмечают, что реконфигурация и приостановка производственной площадки необходима для "повышения эффективности работы группы компаний "НМЖК", консолидации объемов, повышения производительности труда и сохранения конкурентоспособности".

"Рассматриваются различные варианты реконфигурации производственной площадки с учетом наличия современного складского комплекса и установленного новейшего холодильного оборудования, в которые за период с 2017–2019 гг. группой компаний "НМЖК" проинвестированы значительные средства", — отмечают в группе компаний.

Что же касается сокращения сотрудников, то в пресс-службе "НМЖК" уверили, что намерены соблюсти все трудовые права работников, "включая соответствующие компенсационные выплаты, а также возможность перевода на другие производственные площадки холдинга".

"Сокращения сотрудников не планируется. Компания оказывает содействие работникам в дальнейшем трудоустройстве и сотрудничает с Центром занятости населения региона", — пояснили в компании.

При этом в соцсетях ранее появлялась информация о якобы готовящемся увольнении 300 сотрудников "СЖК".