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ЖКХ и благоустройство Общество

Закупка контейнеров для мусора не войдет в зону ответственности регоператора

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало для обсуждения проект "Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления)" на территории региона. Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект постановления исключает обязанность регионального оператора по обращению с ТКО приобретать контейнеры для их накопления "за исключением случая включения расходов" на их покупку "в единый тариф на оказание услуги по обращению с ТКО регионального оператора".

При этом в документе уточняется, что размер этих расходов не должен превышать 1% от "необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования".

"Проект постановления отдельно устанавливает, что в случае, если в состав тарифа будут включены расходы на приобретение контейнеров, указанные расходы не могут быть потрачены на контейнеры в мусороприемных камерах, что фактически не позволит в дальнейшем управляющим компаниям требовать от регионального оператора предоставления контейнеров", — отмечают разработчики документа.

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В среду, 6 ноября, Самарский областной суд отказал в удовлетворении исков депутатов губернской думы Алексея Краснова и Михаила Матвеева, депутата гордумы Тольятти Павла Туркова и адвоката Александра Шаронина, которые пытались оспорить приказ регионального министерства энергетики и ЖКХ от 29 декабря 2018 г. №1023. Этим приказом утверждается норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в привязке к 1 кв. м жилой площади.

Напомним, с 2019 г. региональным оператором по вывозу ТКО в Самарской области является ООО "ЭкоСтройРесурс", и в этом же году жители стали получать отдельные квитанции за вывоз мусора. Тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО на 2019 г. установлены в размере 598,16 руб. за 1 куб. метр.

Отметим, летом администрация Самары выступала с инициативой о передаче региональному оператору обязанностей по содержанию контейнерных площадок. В настоящее время ответственность за эти площадки лежит на органах местного самоуправления.

При этом депутаты Ставропольского района направили обращение в Самарскую губернскую думу, областное министерство энергетики и ЖКХ и к регоператору с просьбой обязать последнего заняться организацией мест для накопления ТКО, а также заложить в тариф за вывоз мусора закупку контейнеров для его складирования.

Разработчики документа  отмечают, что во многих сельских поселениях района применяется децентрализованный "поведерный" способ сбора отходов, который в схеме обращения с отходами "ошибочно отнесен к централизованному способу накопления и вывоза отходов".

Это обращение поддержали депутаты собрания представителей Большечерниговского района.

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