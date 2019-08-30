Мэрия Самары хочет передать "Экостройресурсу" обязанности по содержанию контейнерных площадок

Самарская губернская дума выйдет с законодательной инициативой о передаче обязанностей по содержанию контейнерных площадок регоператору по обращению с ТКО, пишет "КоммерсантЪ". С такой инициативой на рабочем совещании комитета по МСУ губернской думы вышел глава департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин.

"К полномочиям органов МСУ относится создание и содержание площадок накопления ТКО, на основании ст. 8 ФЗ № 89 "Об отходах производства и потребления". Администрация Самары не является стороной договорных отношений по обращению с ТКО. Деятельность регоператора не может ограничиваться вывозом ТКО, размещением в места их накопления. Поэтому администрация предлагает выйти с инициативой в Госдуму об изменении в закон № 89 по закреплению за регоператором создания и бремени содержания контейнерных площадок и организацию работ по подбору ТКО на прилегающих территориях, тем самым исключить данную обязанность из органов местного самоуправления. Сейчас это бремя и все финансовые затраты лежат на городском округе. И они не учтены в едином тарифе на услугу регоператора", — отметил Олег Ивахин.

Руководитель ведомства сообщил, что за мэрией закреплены 1225 контейнерных площадок, содержание которых за полгода обходится в 3,5 млн рублей. "Всего у нас координированы 3,6 тыс. площадок. Часть содержания площадок, которые не находятся в муниципальной собственности, несут собственники домов. При этом платятся тарифы за вывоз ТКО", — подчеркнул Ивахин.

Директор ООО "Экостройресурс" Михаил Захаров сообщил, что компания провела инвентаризацию контейнерных площадок. "Мы реестр контейнерных площадок только сделали. Чтобы что-то закрепить, нужно понять, что мы закрепляем. У нас на сегодня контейнерная площадка — это бак, стоящий на земле. И в радиусе 100 м все загажено. Мне проще будет работать, если я буду знать координаты, периметр контейнерной площадки. Будет это сделано и внесено изменение в закон, будем работать. Опыт работы показывает, что пока у площадки не появится хозяин, дискуссия будет бесконечная. Сегодня сложилось, что контейнерная площадка закреплена за большим количеством домов, более того, за двумя или даже тремя УК. Они между собой спорят, кто ее будет убирать", — отметил Михаил Захаров.

По информации заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области Натальи Ржевской, в организации и обустройстве нуждаются 3350 мест накопления ТКО в регионе. Необходимо приобрести 8131 контейнер и 160 бункеров. "Уже сейчас из областного бюджета выделены средства в 50 млн руб. на реконструкцию контейнерных площадок, 100 млн на устройство новых, 100 млн руб. на приобретение новых контейнеров", — уточнила Наталья Ржевская.

В итоге совещания комитет по МСУ губернской думы решил совместно с комитетом по ЖКХ, местными администрациями городов и муниципальных районов изучить возможность подготовки обращения в правительство РФ с инициативой по внесению изменения в закон, в части возложения на регоператора в полном объеме обязанности по уборке и содержанию мест площадок накопления ТКО.

Кроме того, комитет предложил министерству энергетики и ЖКХ совместно с администрациями городов и муниципальных районов подготовить предложения по определению механизма софинансирования расходов по созданию и содержанию мест накопления ТКО за счет средств бюджета области и местных бюджетов. Также рекомендовано подготовить предложение по вопросу о необходимости принятия нормативно-правового акта правительства РФ, устанавливающего порядок предоставления регоператором сведений о потребителях услуг по обращению с ТКО.