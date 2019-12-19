Под колеса иномарки в Самаре на пешеходном переходе попала девочка

В среду, 18 декабря, в 19:15 в Самаре 60-летняя женщина, ехавшая на автомобиле Сhevrolet klan, на ул. Сергея Лазо сбила ребенка, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, девятилетняя девочка без сопровождения взрослых пересекала проезжую часть ул. Сергея Лазо по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ей было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.