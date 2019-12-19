В Самарской области состоялся масштабный Форум гражданских инициатив

В среду, 18 декабря, в областной столице состоялся региональный Форум гражданских инициатив. Более 1500 человек, среди которых представители органов государственной власти и местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций, депутаты, обсуждали лучшие практики реализации общественно значимых проектов, делились опытом проектной работы и намечали перспективные планы дальнейшего сотрудничества.

Напомним, идея проведения форума родилась в июне этого года во время очередной встречи Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с руководителями НКО — победителями первого конкурса 2019 года Фонда президентских грантов. Тогда по итогам обстоятельного обсуждения проектов общественных организаций участники встречи отметили, что подобный открытый диалог с представителями власти позволяет найти новые точки роста и выразили желание, чтобы подобные встречи стали регулярными.

В течение всего дня участники форума работали по двум секциям — "Человеческий капитал" и "Комфортная среда для жизни", а также знакомились с выставкой лучших общественных инициатив, поддержанных Губернаторским проектом "СОдействие", и проектов НКО — победителей конкурсов Фонда президентских грантов. Итоги подвели на пленарном заседании Форума.

Открывая заседание, Глава региона в первую очередь поблагодарил участников: "Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы в полной мере реализуете свое желание менять мир к лучшему, активно участвуя в реализации национальных проектов, выходя с инициативами, которые преображают окружающий мир, городское, сельское пространство, которые несут доброту, помогают людям, — обратился к присутствующим Дмитрий Азаров. — Инициатива людей, стремление изменить, улучшить жизнь в своем городе или селе, созидательная энергия — это, пожалуй, главная движущая сила нашего общества. Наша общая задача — пробудить эту силу, открыть возможности для свободного социального творчества, создать для этого условия".

Глава региона отметил, что в Самарской области живут люди с активной гражданской позицией, способные не только поддерживать, но и инициировать положительные перемены. "Люди профессиональные, люди, которые успешно трудятся, тем не менее, хотят реализоваться и в общественной жизни, и мы должны создавать такие условия", — отметил Губернатор.

Идея поддержки общественных инициатив находит отклик на самом высоком уровне: Президент страны Владимир Путин неоднократно ставил задачу более активно работать с общественными и некоммерческими организациями. Наша губерния в этом отношении — один из лидеров среди регионов страны. В области зарегистрировано более 4,5 тысяч НКО, которые активно участвуют в жизни региона. О высокой активности региона свидетельствует рейтинг субъектов РФ по поддержке НКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Наш регион занимает в нем 4-е место из 85 субъектов РФ и 1-е место в ПФО.

НКО Самарской области имеют реальную возможность получать поддержку из бюджетов разного уровня, в том числе по программе Президентских грантов, в рамках Губернаторского проекта "СОдействие", по результатам областного конкурса общественных проектов и из муниципальных бюджетов. К примеру, в 2018 году 29 муниципалитетов Самарской области выделили из своих бюджетов субсидии 256 НКО на общую сумму 537 миллионов рублей.

На заседании Глава региона подчеркнул и тот факт, что по итогам независимой оценки Фонда президентских грантов во всероссийский топ-100 лучших проектов вошли три проекта из Самарской области. Это проект "Дорога добра" центра информационного развития "Генезис", знаменитый фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест — 2018" и проект "Жизнь — в движении" Инклюзивного клуба добровольцев. "Это говорит о социальной зрелости нашего гражданского общества, о творческом потенциале людей НКО", — сказал Дмитрий Азаров.

Эффективно работает и губернаторский проект "СОдействие", который предусматривает софинансирование из бюджета общественных проектов или решений, принятых на сходах граждан, инициированных общественными группами. На реализацию программы предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Например, в селе Большой Толкай Похвистневского района жители обустроили святой родник, которым сельчане издавна дорожат. Часть денег они собрали сами, а более 76% суммы выделил областной бюджет. Другой пример — в селе Рубежное открыто новое общественное пространство. Жители и предприятия района сумели собрать 680 тысяч рублей, 120 тысяч выделил местный бюджет, а Самарская область добавила почти 5,2 миллиона.

"В регионе есть реально работающие инструменты, с помощью которых можно реализовать много полезных, интересных, нужных проектов. Я очень надеюсь, что, реализуя их, вы будете вовлекать все больше и больше людей", — отметил Дмитрий Азаров.

О своем опыте реализации социальных значимых проектов рассказали и сами общественники. Директор инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев проанонсировал первый всероссийский форум "Живые инклюзивные практики", который Самарская область организует и принимает в следующим году. Участники секции "Человеческий капитал" предложили "перезагрузить" премию "Народное признание" и проводить ее не только на областном, но и на муниципальном уровне. Также прозвучало предложение об организации консультативной интернет-площадки для участников грантовых конкурсов. На ней новички смогут научиться оформлять заявки, искать ресурсы для софинансирования.

Представитель Сергеевского района Юрий Курдин рассказал о местном проекте "Моя победа" и предложил создать в регионе сеть ресурсных центров по поддержке НКО.

Руководитель тольяттинской детско-юношеской организации "Экологическое содружество" Екатерина Красильникова поделилась опытом обустройства местного дендрапарка. Благодаря грантовым средствам в нем организуются экологические тропы и высаживаются целые аллеи деревьев. От имени участников секции "Комфортная среда для жизни" Екатерина Красильникова предложила создать реестр видов поддержки для социально ориентированных НКО, а также активнее привлекать для грантовой деятельности членов ТОСов.

Губернатор подчеркнул, что все предложения общественников будут внимательно рассмотрены и взяты в проработку. "Гражданскую активность нельзя подменять и имитировать. Нужно помогать людям организоваться. В этом смысле я всецело поддерживаю идею создания ресурсных центров и информационных площадок. Думаю, эффект будет очень серьезным", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Завершила пленарное заседание торжественная часть: Глава региона наградил земляков, которые проводили наиболее активную работу в уходящем 2019 году.