Регион готовится к приемке "Самары Арены" в собственность

Самарская область готовится принять "Самара Арену" в собственность региона, сообщил заместитель председателя облправительства Александр Фетисов.

"В настоящее время стадион "Самара Арена" находится в собственности ФГУП "Спорт-Ин", готовится его передача в собственность Самарской области, приемка объекта. Это очень серьезная, ответственная и кропотливая работа, регион должен принять очень масштабный объект", — отметил он.

По словам зампреда правительства, губернатором Дмитрием Азаровым поставлена задача принять "Самару Арену" после получения полного пакета соответствующей документации, без замечаний и недостатков.

"Мы должны быть уверены, что стадион к нам переходит со всей необходимой документацией, в должном состоянии", — подчеркивает Александр Фетисов.

Сейчас ФГУП "Спорт Ин" проводится тщательная проверка технического состояния объекта. В случае выявления недоточетов они по гарантийным обязательствам должны быть устранены генподрядчиком — ПСО "Казань".

При этом сроки передачи объекта в правительстве региона не сообщают.