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Футбол Спорт

Регион готовится к приемке "Самары Арены" в собственность

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область готовится принять "Самара Арену" в собственность региона, сообщил заместитель председателя облправительства Александр Фетисов.

"В настоящее время стадион "Самара Арена" находится в собственности ФГУП "Спорт-Ин", готовится его передача в собственность Самарской области, приемка объекта. Это очень серьезная, ответственная и кропотливая работа, регион должен принять очень масштабный объект", — отметил он.
По словам зампреда правительства, губернатором Дмитрием Азаровым поставлена задача принять "Самару Арену" после получения полного пакета соответствующей документации, без замечаний и недостатков.
"Мы должны быть уверены, что стадион к нам переходит со всей необходимой документацией, в должном состоянии", — подчеркивает Александр Фетисов.
Сейчас ФГУП "Спорт Ин" проводится тщательная проверка технического состояния объекта. В случае выявления недоточетов они по гарантийным обязательствам должны быть устранены генподрядчиком  — ПСО "Казань".
При этом сроки передачи объекта в правительстве региона не сообщают.
Напомним, ранее указывалось, что передача стадиона запланирована на четвертый квартал 2019 года. Управлять им будет ГАУ "Самара Арена", а бизнес-план операционной деятельности стадиона был разработан консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers и согласован с Министерством спорта РФ.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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