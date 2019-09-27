Управляющую организацию для "Самара Арены" учредят до конца года

Государственное автономное учреждение (ГАУ) "Самара Арена" будет создано до конца 2019 года. Соответствующее решение принято правительством области 25 сентября.

Как уточняется в опубликованных на сайте регионального кабмина документах, ГАУ "Самара Арена" займется реализацией концепции наследия Чемпионата мира по футболу в части "обеспечения эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей рынка". Также госучреждение будет предоставлять услуги в сфере физической культуры и спорта, в том числе на основании госзадания.

Функции и полномочия учредителя ГАУ "Самара Арена" возложены на министерство спорта Самарской области. Предельная штатная численность работников учреждения, финансировать которое власти готовы из бюджета, составит 85 человек.

Примечательно, что в приложении к постановлению от 25 сентября 2019 г. указан также список мероприятий по созданию ГАУ "Самара Арена", большая часть из которых уже должна быть выполнена.

Так, например, устав нового госучреждения до 19 сентября уже должен был быть утвержден и зарегистрирован, а наблюдательный совет ГАУ должен был быть создан до 24 сентября.

Минспорта РФ согласовало бизнес-план для "Самара Арены" Бизнес-план операционной деятельности стадиона "Самара Арена", разработанный консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers, согласован Министерством спорта РФ. Об этом сообщили порталу "Волга Ньюс" в пресс-службе правительства Самарской области.

Напомним, ранее в областном правительстве сообщали, что ГАУ будет управлять "Самара Ареной". Бизнес-план операционной деятельности стадиона был разработан консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers и согласован с Министерством спорта РФ.

Планируется, что основным источником доходов ГАУ станет проведение футбольных матчей. Между учреждением и ФК "Крылья Советов" будет заключено комплексное соглашение, включающее схему разделения обязательств, расходов и доходов при организации матчей.

Отметим, что стадион пока не передан в собственность региона. Планиурется, что это произойдет в четвертом квартале 2019 года.