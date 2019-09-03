Минспорта РФ согласовало бизнес-план для "Самара Арены"

Бизнес-план операционной деятельности стадиона "Самара Арена", разработанный консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers, согласован Министерством спорта РФ. Об этом сообщили порталу "Волга Ньюс" в пресс-службе правительства Самарской области.

Параметры бизнес-плана не раскрываются, но отмечается, что его ключевая задача — вывод стадиона на самоокупаемость.

При этом в июле озвучивалась цифра в 500 млн руб., необходимая ежегодно на содержание арены.

В правительстве подчеркнули, что окончательные параметры по расходам на содержание стадиона "Самара Арена" будут определены после его передачи в собственность региона. Это в свою очередь, произойдет после выполнения всех обязательств между застройщиком и подрядчиком строительства объекта.

Управлять объектом будет государственное автономное учреждение "Самара Арена" (ГАУ "Самара Арена"). Сейчас завершается работа по его созданию.

На "Самара Арену" выделили еще 5,8 млрд рублей Правительство РФ выделило дополнительные 16,8 млрд руб. на стадионы, строившиеся к футбольному чемпионату мира 2018 г., из которых 5,8 млрд - на "Самара Арену". Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Планируется, что основным источником дохода ГАУ станет проведение футбольных матчей. Между учреждением и ФК "Крылья Советов" будет заключено комплексное соглашение, включающее схему разделения обязательств, расходов и доходов при организации матчей.

Помимо этого, стадион планируется использовать для проведения других спортивных мероприятий, концертов и конференций, выставок, деловых мероприятий, сдавать в аренду коммерческие площади.

Также в облправительстве подтвердили, что на стадионе планируется проведение фестиваля "Рок над Волгой".

"Окончательное решение по проведению мероприятий будет принято при формировании бюджета на 2020-2021 годы", — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что передача "Самары Арены" региону планируется в четвертом квартале 2019 года.