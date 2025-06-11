ФК "Динамо" начал переговоры по трансферу нападающего "Крыльев" Ивана Сергеева

Московское "Динамо" начало переговоры с самарскими "Крыльями Советов" по трансферу нападающего Ивана Сергеева, сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как отмечает издание, сам игрок заинтересован в переходе, переговоры идут активно. Ранее журналист Иван Карпов сообщал об интересе "Динамо" к форварду.
В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Иван Сергеев провёл 26 матчей, в которых забил девять мячей и оформил три голевые передачи. Также на счету нападающего четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Ранее сообщалось, что московское "Динамо" может возглавить главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.