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Суды Происшествия

Самарскую пенсионерку в очередной раз освободили из колонии

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вторая инстанция будет уже в третий раз рассматривать дело пенсионерки, которую обвиняли в покушении на мошенничество.

Напомним, в январе 2019 г. 63-летнюю Ольгу Казанкову в Самарском райсуде признали виновной в покушении на мошенничество и приговорили к трем с половиной годам колонии. А в марте апелляционная коллегия отменила приговор и освободила женщину.

Однако прокуратура опротестовала это решение, и в мае кассационная инстанция удовлетворила требования надзорного ведомства. В результате дело вернулось в апелляционную коллегию. Здесь в начале августа приговор признали законным, а Казанкову опять взяли под стражу.

В ноябре защита в очередной раз подала кассационную жалобу, которую президиум областного суда частично удовлетворил.

По словам общественного защитника пенсионерки Александра Терещенко, в этот раз суд признал, что председательствовавший в апелляции судья Дмитрий Воложанинов допустил существенное нарушение УПК РФ, рассмотрев единолично заявленный защитой отвод двум другим судьям коллегии.

На днях Ольга Казанкова во второй раз вышла на свободу. А ее дело в третий раз будет рассматривать вторая инстанция.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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