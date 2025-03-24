Более 5 лет колонии: в Самаре вынесли приговор бывшей чиновнице минстроя

В Самаре вынесли приговор бывшему руководителю управления министерства строительства региона Наталье Орловой, которую обвиняли во взяточничестве, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в период с 2022 по 2024 г. осужденная лично и через посредников получила от представителей коммерческих организаций взятки в виде строительных материалов и денежных средств на общую сумму в 545 тыс. руб. за выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Напомним, задержали экс-чиновницу во время получения взятки в 100 тыс. руб. от коммерсанта. По версии силовиков, деньги Орлова получала через посредника — директора ООО "Единение" Сергея Сметанина. А вот передавать средства могли представители ООО "Стройкомфорт" В. А. Шильников и Е. А. Левченков. Действовали они, как считает следствие, в интересах ООО "НТ-Сервис". Строить же собирались производственное здание.

Суд признал Наталью Орлову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ и п. в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 1 млн руб. в доход государства. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.