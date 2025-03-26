16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Замначальника госпиталя МВД в Самаре предстала перед судом Военного комиссара из Самары приговорили к девяти годам заключения по обвинению во взятках Самарчанка отправится в колонию на 3,5 года за получении пособий на несуществующих детей Дело экс-ректора СГЭУ вновь вернули прокурору "Дело заказное": экс-директора ТТУ Михаила Ефремова оставили под домашним арестом

Суды Происшествия

Самарчанка отправится в колонию на 3,5 года за получении пособий на несуществующих детей

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре вынес обвинительный приговор в отношении 37-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

Установлено, что женщина на протяжении более трех лет на основании документов, содержащих недостоверные сведения о ее материнстве, получала пособия. Общая сумма ущерба, причиненного преступлением, составила 2 млн 767 тыс. рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании в полном объеме причиненного бюджету ущерба. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6