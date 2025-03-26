Самарчанка отправится в колонию на 3,5 года за получении пособий на несуществующих детей

В Самаре вынес обвинительный приговор в отношении 37-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

Установлено, что женщина на протяжении более трех лет на основании документов, содержащих недостоверные сведения о ее материнстве, получала пособия. Общая сумма ущерба, причиненного преступлением, составила 2 млн 767 тыс. рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании в полном объеме причиненного бюджету ущерба. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.