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Суды Происшествия

Суд вынес приговор инспектору Росрыболовства за торговлю краснокнижной рыбой

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судья Жигулевского городского суда Оксана Загарина 27 марта вынесла приговор инспектору отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Росрыболовства Алексею Ильину. Он должен был охранять биоресурсы, но организовал вылов и продажу краснокнижной рыбы.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, как считали правоохранители, по ноябрь 2023 г. мужчина покровительствовал рыбакам, которые занимались браконьерством на Волге. Также он организовал торговлю незаконно добытой рыбой в Тольятти. 29 ноября 2023 г. Ильина задержали у него дома сотрудники ФСБ при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии. При обыске на его даче нашли промышленные холодильники и изъяли более 2,5 тонн рыбы, в том числе более 200 штук стерляди. Сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Источниками была озвучена неофициальная версия, что браконьеры вели ловлю в промысловой зоне Жигулевской ГЭС. "Нелегалы" могли платить 60-250 тыс. руб. с лодки в месяц. А тех, кто не платил, "ловили" на нарушениях.

Задерживали в связи с этими махинациями и экс-главу линейного отдела МВД Дмитрия Казакова. Но он не дождался суда и умер, выйдя из СИЗО. Как считало следствие, Казаков получал деньги от рыбаков, которые занимались браконьерством в акватории Волги.

А вот Ильин выслушал обвинительный приговор. Как сообщает прокуратура Самарской области, бывший инспектор признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 3 ст. 171.1 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта продовольственных товаров без обязательной маркировки").

Уточняется, что браконьерам Ильин предоставлял служебную информацию о предстоящих рейдах, разрешал незаконный вылов рыбы в период нереста в запретных местах и запретными орудиями лова. А незаконно добытую рыбу он намеревался сбыть в своем магазине на территории Тольятти.

Суд назначил виновному шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф 300 тыс. руб., а также на три года лишил его права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Гид потребителя

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