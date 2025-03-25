"Дело заказное": экс-директора ТТУ Михаила Ефремова оставили под домашним арестом

Самарский областной суд рассмотрел жалобы трех адвокатов бывшего директора трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаила Ефремова (Тараборина, Кузнецова, Зверевой). Защитники требовали заменить Ефремову меру пресечения с домашнего ареста на более мягкую, например, запрет определенных действий.

Напомним, Ефремова задержали 7 июня 2024 года.

"По версии следствия, в 2023 г. Ефремов незаконно приобрел в лизинг 50 автобусов "МАЗ", а затем, совсем уж "по беспределу", передал эти машины в сублизинг коммерческому перевозчику ООО "СамараАвтоГаз". Тем самым он нанес ущерб не только бюджету, но и жителям, не дождавшимся новых автобусов", — сообщал на тот момент депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Действия Ефремова квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ранее фигурантом этого дела стал замруководителя департамента транспорта Самары Дмитрий Худотеплов. Он, по версии следствия, незаконно заключил соглашение с ТТУ на 150 млн рублей. "Впоследствии МП перечислило 93 млн из этой суммы на погашение предоплаты по договору лизинга 50 автобусов МАЗ, хотя это нарушает устав предприятия. Ведь в нем указано, что "ТТУ" обслуживает трамвайные и троллейбусные маршруты, а не автобусные", — объяснял источник "Волга Ньюс".

25 марта в суде по обжалованию меры пресечения стало понятно, что Ефремов вину не признает. Судя по его выступлению в суде и словам его адвокатов в заседании — они настаивают, что нет события преступления и статья 286 УК РФ "ничем не подтверждена".

"По преступлению с материальным составом полгода дело было без потерпевшего", — высказал свое возмущение суду также адвокат Дмитрий Тараборин.

По словам защитника Ефремова, в итоге потерпевшим признали Минтранс, но тот претензий не высказывает.

"Также, по версии обвинения, личная заинтересованность Ефремова выражалась в том, что он не хотел быть привлечен к дисциплинарной ответственности", — продолжил свою речь в суде адвокат Ефремова Тараборин.

Дальше защитник и вовсе развел интригу.

"Дело носит заказной характер. И с моей точки зрения, преследование Ефремова мотивировано не желанием найти справедливость…", — сообщил защитник Тараборин.

Кроме того, адвокат настаивал, что сейчас уже все свидетели опрошены и доказательства собраны, поэтому ни давить на кого-то, ни уничтожать улики Ефремов не сможет.

Интересно, что позже в коридоре суда адвокат на вопросы журналиста Волга Ньюс также пояснил, что на его взгляд, у следствия нет подтверждения, что транспорт в Самаре плохо ходил из-за действий конкретно Ефремова, а также нет конкретных дат или времени задержек автобусов.

Пока Ефремова оставили под домашним арестом, а жалобы трех его адвокатов отклонили.