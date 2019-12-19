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ЖКХ и благоустройство Общество

Мусорные тарифы могут вырасти с 2021 года

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО планируется увеличить с 2021 года. Проект приказа, устанавливающего тарифы до 2022 г., опубликован на сайте департамента ценового и тарифного регулирования региона.

Документ предусматривает, что до 1 июля 2021 г. тариф останется на существующем уровне - 598,16 руб. за кубометр. Во втором же полугодии 2021 г. стоимость услуги возрастет до 620,87 руб., а с июля 2022 г. - до 645 рублей.

Информация о том, что в 2020 г. тарифы не изменятся, в четверг, 19 декабря, также была озвучена на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды губернской думы врио руководителя департамента ценового и тарифного регулирования Аленой Гаршиной.

Ранее о сохранении уровня тарифов в 2020 г. заявлял губернатор.

При этом на заседании думского комитета было отмечено, что в эти планы могут вмешаться суды, которые сейчас рассматривают дело по искам об отмене тарифов.

Напомним, в начале октября облсуд удовлетворил иск депутатов и общественников, отменив приказы, которыми были установлены тарифы на вывоз мусора. Также суд обязал региональные власти принять взамен новые нормативно-правовые акты, заменяющие те, что признаны недействующими. Сейчас дело рассматривается в апелляции.

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