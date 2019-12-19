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ЖКХ и благоустройство Общество

В Тольятти ТСЖ обязали вернуть незаконно полученные коммунальные платежи

ТОЛЬЯТТИ. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти ТСЖ обязали перерассчитать незаконно начисленные коммунальные платежи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее прокуратура Автозаводского района доказала в суде, что жителям дома №6 по ул. Спортивной незаконно начислили плату за ЖКУ за июнь 2019 года.

В июне 2019 г. ТСЖ "Спортивная, 6" формировало платежные документы для собственников многоквартирного дома, включавшие отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, общедомовые нужды, а также содержание и текущий ремонт. При этом ТСЖ не управляло этим домом и не имело договоров ресурсоснабжения.

Из-за этого прокуратура требовала через суд, чтобы организация вернула незаконно полученные деньги.

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