В Тольятти ТСЖ обязали вернуть незаконно полученные коммунальные платежи

В Тольятти ТСЖ обязали перерассчитать незаконно начисленные коммунальные платежи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее прокуратура Автозаводского района доказала в суде, что жителям дома №6 по ул. Спортивной незаконно начислили плату за ЖКУ за июнь 2019 года.

В июне 2019 г. ТСЖ "Спортивная, 6" формировало платежные документы для собственников многоквартирного дома, включавшие отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, общедомовые нужды, а также содержание и текущий ремонт. При этом ТСЖ не управляло этим домом и не имело договоров ресурсоснабжения.

Из-за этого прокуратура требовала через суд, чтобы организация вернула незаконно полученные деньги.