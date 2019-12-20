16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Красноярском районе 81-летний водитель иномарки сбил на переходе подростка На ул. Ново-Садовой водитель Volkswagen сбил женщину на переходе В Самаре двое мужчин попали под колеса автомобиля, который ремонтировали В Сызрани пострадал водитель иномарки, врезавшейся в забор На ул. Обувной в ДТП пострадала женщина-пешеход

ДТП Происшествия

На ул. Ново-Садовой водитель Volkswagen сбил женщину на переходе

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 19 декабря, в Самаре в 18:40 на ул. Ново-Садовая под колеса иномарки попала женщина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево на регулируемом перекрестке улиц Ново-Садовая и Шверника на разрешающий сигнал светофора 55-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg сбил 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть ул. Шверника по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы. После оказания помощи ее отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5