На ул. Ново-Садовой водитель Volkswagen сбил женщину на переходе

В четверг, 19 декабря, в Самаре в 18:40 на ул. Ново-Садовая под колеса иномарки попала женщина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево на регулируемом перекрестке улиц Ново-Садовая и Шверника на разрешающий сигнал светофора 55-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg сбил 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть ул. Шверника по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы. После оказания помощи ее отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.