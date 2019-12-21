В Самаре подвели итоги Года театра

В пятницу, 20 декабря, в самарском театре оперы и балета собрались деятели театрального искусства и первые лица региона. Они вспомнили знаковые события культурной жизни губернии в 2019 г. и оценили премьеру одноактного балета "Наяда и рыбак".

2019 г. по инициативе президента РФ Владимира Путина был объявлен Годом театра. Региона должны были выстроить работу таким образом, чтобы сохранить и популяризировать лучшие отечественные театральные традиции, увеличить доступность театрального искусства для жителей малых городов и сел, совершенствовать организацию театрального дела и привлечь внимание к вопросам театрального образования.

Самарская область активно включилась в реализацию поставленных задач. Год театра в регионе охватил все виды театров: государственные, муниципальные, самодеятельные и любительские. Особое внимание уделили молодежным и школьным театральным коллективам, спектаклям малых форм. Многое сделано для улучшения театрального пространства, удобства зрителей и более комфортной работы коллективов.

Огромный импульс укреплению материально-технической базы и развитию театрального искусства внес национальный проект "Культура": уже в этом году Самарская область получила пять многофункциональных культурных центров автоклубов, в регионе открыли шесть виртуальных концертных залов в Чапаевске, Отрадном, Сызрани, Похвистневе, Жигулевске и Тольятти. Кроме этого, ведется капремонт Тольяттинской филармонии, Самарского театра кукол, в полную силу начинает функционировать новая сцена Самарского ТЮЗа "СамАрт".

Подводя итоги Года театра, губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров напомнил: "Год назад в соответствии с поручением президента Владимира Владимировича Путина мы открывали Год театра на территории региона в Сызрани. Мы надеялись, что этот год придаст новый импульс развитию театрального искусства и вызовет дополнительный интерес у зрителей. И знаете, нам это удалось! В первую очередь, у нас все получилось благодаря блистательным труппам Самарской области, артистам и режиссерам, тем, кто помогает, чтобы это действо состоялось: это и осветители, и работники сцены, и замечательные музыканты. Но в первую очередь, это состоялось благодаря вам — настоящим ценителям театрального искусства, которых в этом году стало еще больше!"

Дмитрий Азаров подчеркнул, что именно на развитие театрального искусства, приобщение к нему жителей нацелен Год театра. Он поблагодарил театральных деятелей, внесших вклад в эту работу, а также вручил награды мэтрам театрального искусства. Так, звание Народный артист Самарской области в этот вечер присвоили солистке театра оперы и балета Евгении Теняковой, а звания Заслуженных артистов губернии удостоены артист драматического театра им. Алексея Толстого Андрей Бурнаев, солисты театра оперы и балета Татьяна Ларина и Георгий Цветков, художественный руководитель театра "СамАрт" Павел Маркелов и другие.

Завершая торжественную церемонию, глава региона подчеркнул, что хоть Год театра подходит к концу, но работа по развитию театрального искусства в Самарской области обязательно будет продолжена.