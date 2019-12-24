АвтоВАЗ уходит в корпоративный отпуск

АО "АвтоВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 25 по 31 декабря 2019 г., сообщает пресс-служба компании. Также в корпоративный отпуск уходит автозавод "Lada Ижевск".

"Компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит широкий выбор для покупателей Lada в период корпоративного отпуска и праздников. 9 января, с окончанием общероссийских новогодних каникул, группа АвтоВАЗ возобновит производственную деятельность", - говорится в релизе.

В период отпуска на предприятиях группы будет продолжена плановая модернизация оборудования.