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АвтоВАЗ уходит в корпоративный отпуск

ТОЛЬЯТТИ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "АвтоВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 25 по 31 декабря 2019 г., сообщает пресс-служба компании. Также в корпоративный отпуск уходит автозавод "Lada Ижевск".

"Компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит широкий выбор для покупателей Lada в период корпоративного отпуска и праздников. 9 января, с окончанием общероссийских новогодних каникул, группа АвтоВАЗ возобновит производственную деятельность", - говорится в релизе.

В период отпуска на предприятиях группы будет продолжена плановая модернизация оборудования.

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