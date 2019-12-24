Депутаты поддержали запрет продажи снюса несовершеннолетним

Депутаты Самарской губернской думы в первом чтении утвердили поправки в законодательство, запрещающие продажу несовершеннолетним жевательных и сосательных никотиносодержащих продуктов (снюс). С такой инициативой в думу вышла областная прокуратура.

В прокуратуре ситуацию с распространением снюса называют "эпидемией".

"Только за последнее время в больницы попали 10 несовершеннолетних с признаками отравления химическими веществами. Снюс распространяется повсеместно, в том числе среди школьников младших классов. Это мода, эпидемия — можно уже так это назвать", — рассказывала на заседании профильного комитета губдумы начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи облпрокуратуры Мария Кин.

Прокуратура Самарской области выступила за запрет снюса Прокуратура Самарской области выступила за введение в регионе запрета на реализацию несовершеннолетним снюса - жевательных и сосательных никотинсодержащих продуктов. Инициатива рассматривалась во вторник, 17 декабря, на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции губернской думы.

Она также подчеркивала, что при потреблении снюса школьниками в пересчете на массу тела приходится большое количество никотина, что приводит к отравлениям.

На заседании думы председатель комитета по законодательству Юрий Шевцов подчеркнул, что в настоящее время снюс продается в 7 тыс. торговых точек в Самарской области.

"Комитет провел проверки — из 10 магазинов в шести продаются за 300 рублей эти вещи", — подчеркнул Шевцов и добавил, что, согласно проведенной экспертизе, табака в снюс нет — только никотин.

Депутаты единогласно проголосовали за принятие поправок в первом чтении.