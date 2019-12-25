Возле ТЦ "Самолет" построят высотку с парковкой и детским садом

Жители Самары поддержали проект строительства многоэтажного жилого дома с парковкой на 400 мест в районе ТЦ "Самолет". Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно проекту застройщика, жилой многоэтажный дом должен появиться по адресу: Московское шоссе, 270 на участке общей площадью 11136 кв. метров. На очищенном от железных гаражей участке планируется организвать парковку на 400 мест, из расчета 0,3 парковочных места на одну квартиру. Также "Ремстрой" обязался за свой счет осуществить озеленение и устройство детской площадки для прилегающих домов. Проектом предусмотрено открытие детского сада и детского клуба на первом этаже планируемого жилого дома.

В ходе слушаний местные жители выразили обеспокоенность из-за того, что уже сейчас внутри квартала автомобилям не хватает места для парковки и разъезда, а также высказались против точечной застройки. Однако в итоге в поддержку проекта поступило 1789 мнений, а против — 743.