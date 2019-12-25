16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Возле ТЦ "Самолет" построят высотку с парковкой и детским садом В Самарской области продолжат искать инвесторов, готовых достроить "долевку" "Гороса" Достройку четырех "долевок" в Самаре и Тольятти признали невозможной Самарская область оказалась в лидерах по строительству жилья с использованием эскроу-счетов Самарцы высказались против застройки высотками территории у ЦУМа "Самара"

Строительство Строительство и недвижимость

Возле ТЦ "Самолет" построят высотку с парковкой и детским садом

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители Самары поддержали проект строительства многоэтажного жилого дома с парковкой на 400 мест в районе ТЦ "Самолет". Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно проекту застройщика, жилой многоэтажный дом должен появиться по адресу: Московское шоссе, 270 на участке общей площадью 11136 кв. метров. На очищенном от железных гаражей участке планируется организвать парковку на 400 мест, из расчета 0,3 парковочных места на одну квартиру. Также "Ремстрой" обязался за свой счет осуществить озеленение и устройство детской площадки для прилегающих домов. Проектом предусмотрено открытие детского сада и детского клуба на первом этаже планируемого жилого дома.

В ходе слушаний местные жители выразили обеспокоенность из-за того, что уже сейчас внутри квартала автомобилям не хватает места для парковки и разъезда, а также высказались против точечной застройки. Однако в итоге в поддержку проекта поступило 1789 мнений, а против — 743.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5