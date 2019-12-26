В Самаре на пр. Кирова под колесами иномарки пострадали две женщины

В среду, 25 декабря, в Самаре в 11:30 на пр. Кирова под колеса иномарки попали две женщины, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома 129 "г" 28-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил двух женщин-пешеходов в возрасте 29 и 55 лет.

В результате ДТП женщины-пешеходы получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.