Компания "Газпром газораспределение Самара" обеспечила пуск газа в микрорайон Жигулевска

Компания "Газпром газораспределение Самара" заполнила газом распределительный газопровод в микрорайоне В-2 Жигулевска (второе название "Многодеткино"). Построенная газораспределительная сеть создала условия для газификации 78 домовладений в строящемся микрорайоне для многодетных семей Жигулевска.

В рамках программы газификации Самарской области компания "Газпром газораспределение Самара" провела проектно-изыскательские работы и получила разрешение на реализацию проекта. За три месяца специалистами был построен газопровод высокого, среднего и низкого давления общей протяженностью более трех километров, из них 200 м трубы высокого давления с установкой пункта редуцирования газа.

Самарские газовики приступили к работам по техприсоединению земельных участков к центральному газоснабжению, и каждый житель микрорайона "Многодеткино" может подать соответствующую заявку в газовую компанию. На эти услуги "Газпром газораспределение Самара" предоставил всем семьям скидку в размере 50%.

"Наша компания одной из первых приступила к благоустройству территории, выделенной многодетным семьям под индивидуальное строительство жилья. Теперь 78 семей встретят Новый год в тепле и уюте. В этом году газификация в Самарской области шла интенсивно, кроме социальных объектов, мы также пустили газ еще 180 потребителям, среди которых как крупные промышленные предприятия, так и жилые дома", — рассказал генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.

Газифицировать территории под застройку для многодетных семей газовая компания продолжит и в следующем году. На очереди — микрорайон Г-1 в Жигулевске, где новоселами планирует стать 31 семья.