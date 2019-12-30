Суд продлил арест первому замначальника КбшЖД Дмитрию Атякину

В пятницу, 27 декабря, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения постановление Железнодорожного райсуда от 12 декабря, продлившего арест первому замначальника КбшЖД Дмитрию Атякину на три месяца — до 27 марта. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Атякина и двух его предполагаемых сообщников: Сергея Филимонова и Владимира Ефимова стало 28 октября.

Действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицировали по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере").

По версии следствия, подозреваемый и его подельники в октябре 2019 г. организовали преступную схему, чтобы получить от представителя транспортной компаний 1,2 млн руб. за беспрепятственную перевозку его продукции по железнодорожным путям предприятия. В случае отказа железнодорожник угрожал повлиять на расторжение договора поставки товаров и тем самым полностью лишить бизнесменов возможности вести свою деятельность. Преступление выявили благодаря сотрудникам регионального УФСБ.

29 октября по ходатайству следствия суд заключил Атякина под стражу на два месяца.

12 декабря Железнодорожный райсуд Самары продлил Дмитрию Атякину содержание под стражей на три месяца — до 27 марта 2020 года. На это постановление подали жалобу, по 27 декабря апелляционная инстанция облсуда оставила его без изменения.

Мерой пресечения Сергею Филимонову избрали домашний арест, а Владимира Ефимова отправили в СИЗО.