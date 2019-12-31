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Преступления Происшествия

В Тольятти у пассажирки ВАЗа изъяли сверток с марихуанной

ТОЛЬЯТТИ. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти пассажирка ВАЗ 2190, остановленной на посту для проверки документов, стала фигурантом уголовного дела, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел на КПП "Рубеж" в Комсомольском районе города. Полицейские заметили, что находившийся в салоне пассажир стал заметно нервничать. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть женщину. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у нее в кармане куртки обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения.

Госавтоинспекторы передали информацию о задержании в дежурную часть, и на место была направлена следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки. Для дальнейшего разбирательства задержанную, ранее не привлекавшуюся к уголовной ответственности местную жительницу доставили в территориальный отдел полиции.

По результатам проведенного в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области исследования установлено, что вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой более 20 грамм, что относится к значительному размеру.

Подозреваемая  пояснила полицейским, что наркотики она хранила для личного употребления без цели сбыта. Данная версия сейчас проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства", возбужденно уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

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