16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область получит 674 млн руб. на строительство Дворца спорта Возле ТЦ "Самолет" построят высотку с парковкой и детским садом В Самарской области продолжат искать инвесторов, готовых достроить "долевку" "Гороса" Достройку четырех "долевок" в Самаре и Тольятти признали невозможной Самарская область оказалась в лидерах по строительству жилья с использованием эскроу-счетов

Строительство Строительство и недвижимость

Самарская область получит 674 млн руб. на строительство Дворца спорта

МОСКВА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область вошла в перечень регионов, которые получат субсидии на создание и модернизацию спортивной инфраструктуры в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

В частности, федеральный бюджет направит в регион 674,1 млн руб. на строительство Дворца спорта на ул. Молодгвардейской, 222 в Самаре. Из них 365,9 млн руб. будут выделены уже в 2020 г., а еще 308,1 млн руб. — в 2021 году.

Напомним, старый Дворец спорта демонтирован осенью 2017 г., причиной стало ветхое состояние здания. В ноябре 2019 г. степень готовности нового спортивного объекта оценивали в 24%. Завершить строительство планируют в 2021 году.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2