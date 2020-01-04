Самарская область получит 674 млн руб. на строительство Дворца спорта

Самарская область вошла в перечень регионов, которые получат субсидии на создание и модернизацию спортивной инфраструктуры в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

В частности, федеральный бюджет направит в регион 674,1 млн руб. на строительство Дворца спорта на ул. Молодгвардейской, 222 в Самаре. Из них 365,9 млн руб. будут выделены уже в 2020 г., а еще 308,1 млн руб. — в 2021 году.

Напомним, старый Дворец спорта демонтирован осенью 2017 г., причиной стало ветхое состояние здания. В ноябре 2019 г. степень готовности нового спортивного объекта оценивали в 24%. Завершить строительство планируют в 2021 году.