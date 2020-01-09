В Самаре откроется выставка "От ветряных мельниц до космических кораблей. Страницы индустриального развития в XIX-XX веках"

К Дню Самарской губернии 14 января в 11:00 в Историческом мультимедийном парке "Россия - моя история" (Самара, ул. Красноармейская, 131, ТЦ "Гудок") откроется выставка документов "От ветряных мельниц до космических кораблей. Страницы индустриального развития в XIX-XX веках" (12+).

В экспозиции представят документы из фондов Самарского областного государственного архива социально-политической истории, Центрального государственного архива Самарской области и Российского государственного архива в Самаре.

Эти документы отражают промышленное развитие губернии со второй половины XIX века и до конца 80-х годов ХХ века.

В экспозицию включены интересные исторические документы, в том числе прошения купцов о строительстве мастерских, проекты, чертежи салотопенного, свечного, мыловаренного заводов, фотографии самарских промышленников (Г.Бенке, А.Вакано и других), крупнейших предприятий (Жигулевский пивоваренный, трубочный заводы), а также мельниц и хлебных амбаров.

Кроме того, посетителям представят документы об индустриализации в Средневолжском крае в 30-е годы XX века, о строительстве и становлении заводов (карбюраторный, сажерез, КИНАП), первых буровых Ставропольского нефтепромысла и других.

Отдельные блоки документов посвящены работе предприятий в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), а также строительству Волжской ГЭС, металлургического завода, АвтоВАЗа, нефтехимических предприятий (Куйбышевский, Новокуйбышевский НПЗ, Тольяттиазот, Новокуйбышевский завод синтетического спирта) и других.

Представлены подлинники и копии документов, посвященных участию куйбышевских предприятий в создании космической техники. Среди них уникальные документы - письма главного конструктора Сергея Королева о работе завода "Прогресс" и разработке "лунной" ракеты Н-1.

Выставка откроется 14 января и будет работать с 11:00 до 19:00 ежедневно, кроме понедельника.