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Банки Финансы

Долги перед "Эл банком" на 758 млн руб. выставлены на продажу

ТОЛЬЯТТИ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках банкротства лишенного лицензии тольяттинского ООО КБ "Эл банк" выставлена на продажу его дебиторская задолженность на сумму около 758,29 млн рублей.

Торги пройдут в форме открытого аукциона 25 февраля текущего года, имущество разделено на 14 лотов. В случае, если на них лоты реализованы не будут, их выставят на продажу повторно с дисконтом в 10% 13 апреля 2020 года. Если же и во второй раз желающих на приобретение имущества не появится, оно будет продаваться путем публичного предложения с постепенным снижением цены на 3,2-45%.

Напомним, Эл банк был лишен лицензии 5 мая 2016 г. по решению ЦБ РФ.

В конце июля 2016 г. Арбитражный суд Самарской области признал Эл банк банкротом. Размер установленной задолженности банка перед кредиторами по состоянию на 1 декабря 2019 г., по информации АСВ, составляет 5,57 млрд рублей.

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