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Преступления Происшествия

В Тольятти вандалы повредили шесть автобусов

ТОЛЬЯТТИ. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские ведут проверку по факту повреждения стекол шести пассажирских автобусов. Решается вопрос о возбуждении двух уголовных дел о вандализме. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным областной полиции, сообщения о повреждениях шести застрахованных пассажирских автобусов ЛИАЗ в Тольятти поступили в местные подразделения МВД 10 и 13 января. Водители просили зафиксировать повреждения.

Стекла двух автобусов были повреждены в обеденное время 10 января. Водители, ехавшие без пассажиров возле дома № 54 по ул. 40 лет Победы, услышали звон стекла и обнаружили, что боковые стекла повреждены. О случившемся они сообщили в полицию только около 23:00, когда находились в точке отстоя. Прибывшие стражи порядка осмотрели машины и нашли в одном из автобусов металлический шарик диаметром около 16 мм.

А 13 января, с 18:30 до 21:45, четыре водителя обнаружили повреждения боковых стекол в автобусах в Автозаводском районе. О случившемся они сообщили в полицию только ночью.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по фактам случившегося ведутся проверки и решается вопрос о возбуждении двух уголовных дел о вандализме — ст. 214 УК РФ.

Стражи порядка уже провели осмотры, обходят квартиры близлежащих домов, торговые и общественные организации, выясняют наличие камер видеонаблюдения, устанавливают очевидцы и владельцев автотранспорта с видеорегистраторами, которые могли запечатлеть случившееся.

Кроме того, полицейские просят возможных свидетелей инцидентов не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить имеющуюся информацию в ближайший отдел МВД или по телефонам 020(102).

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