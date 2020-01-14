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Суды Происшествия

Трех тольяттинцев осудили за покушение на многомиллионное мошенничество

ТОЛЬЯТТИ. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Автозаводского районного суда Тольятти, вынесенный местным жителям: 39-летнему Виктору Фомину, 48-летнему Владиславу Белугину и 36-летнему Александру Коновалову. Их признали виновными в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, 16 августа 2018 г. представитель ООО "ТСК" обратился к Фомину и Белугину за консультацией о возможных способах снижения образовавшейся налоговой задолженности — 89 млн рублей.

В том же месяце, во время личных встреч в Тольятти Фомин, Белугин и Коновалов предложили представителю "ТСК" передать через них должностным лицам в правоохранительных органах 17 млн руб. для "решения вопроса". При этом мужчины якобы и не собирались выполнить это обязательство. За посредничество в передаче денег они потребовали около 4,5 млн рублей.

3 сентября Белугина и Коновалова задержали при получении части денег. Вскоре задержали и Фомина.

На следующий день следственный отдел областного УФСБ возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело о покушении на мошенничество.

Автозаводский райсуд под председательством судьи Виктории Горбашевой признал мужчин виновными и назначил Фомину и Коновалову по два года лишения свободы в колонии общего режима. А Белугина приговорили к году и 10 месяцам заключения в такой же колонии.

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